佐藤慎太郎

静岡競輪開設６９周年記念（ＧⅢ・たちあおい賞争奪戦）決勝戦が最終日の６日に争われ、Ｓ級Ｓ班の佐藤慎太郎（福島）が直線で強襲し、２０２０年１１月の四日市以来、通算９度目のＧⅢ優勝を飾った。

レースは前受けの郡司浩平（神奈川）－佐藤の後ろに荒井崇博（佐賀）―浅井康太（三重）が入り、小川真太郎（徳島）－小倉竜二（徳島）が中団を占めた。後方の吉沢純平（茨城）－諸橋愛（新潟）に伊藤旭（熊本）が続いて赤板から上昇。郡司が伊藤をどかして３番手を確保も、小川－小倉が打鐘で吉沢を叩き主導権を奪う。最終２角からまくり上げた吉沢の番手から諸橋が抜け出し、４角から踏み込んだ郡司後位から佐藤が突き抜けた。諸橋が２着で、郡司は３着。

佐藤がまくる郡司のスピードを利用して直線を鋭く駆け抜けた。「スピードレースになったけど最後、郡司が仕掛けてくれた。それで僕もスピードもらって突っ込めた」と振り返る。

前回が追加配分だったため中２日での強行参戦続きだったが「記念優勝は久しぶりでうれしい。連戦だったけど、ずっと積み重ねてきた貯金があったから勝てたと思う。今回は仕上がってたね」と脚には自信があった。

４５歳。すでにベテランの域だが「チャンスが来た時にはいつでも突っ込めるように日々練習している」と衰える気配はまったくない。「まだまだ強くなれると自分の可能性を信じている。年末のグランプリに出たいではなく、勝ちたいという気持ちで臨んでいきたい」。まずは次走のＧⅠ全日本選抜（取手・２月２０～２３日）で２００３年以来２度目のＧⅠ優勝を狙う。