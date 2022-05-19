フジテレビの社長に就任する港浩一氏

フジ・メディア・ホールディングス（ＨＤ）と子会社のフジテレビは１８日、共同テレビジョンの港浩一社長（７０）＝写真＝がフジテレビ社長に就任する人事を発表した。両社の社長を兼任している金光修氏（６７）はフジ・メディアＨＤの社長に専任する。６月２８日の株主総会を経て正式決定する。

港氏は早稲田大卒。１９７６年にフジテレビに入社し、「オールナイトフジ」「とんねるずのみなさんのおかげです」などバラエティー番組を多く担当。同社常務を経て、２０１５年から共同テレビジョン社長を務めていた。

フジ・メディア・ホールディングス役員人事（６月２８日）

代表取締役会長宮内正喜▽代表取締役社長金光修▽専務（常務）清水賢治▽取締役（執行役員）深水良輔、（総務局長）皆川知行▽取締役相談役 日枝久▽取締役 共同テレビジョン代表取締役社長港浩一、産業経済新聞社特別顧問清原武彦、東宝代表取締役社長島谷能成、セントラルミュージック名誉会長三木明博▽常勤の監査等委員である取締役 尾上規喜、和賀井隆▽監査等委員である取締役 キッコーマン取締役名誉会長取締役会議長茂木友三郎、南直哉、早稲田大学名誉顧問奥島孝康

▽退任 副会長遠藤龍之介、専務川島徳之、取締役奥野木順二

フジテレビ役員人事（６月２８日）

代表取締役会長宮内正喜▽副会長遠藤龍之介▽代表取締役社長（共同テレビジョン代表取締役社長）港浩一▽専務（常務）大多亮、川島徳之、小川晋一、（常務）小林毅▽常務（取締役）田村敬、（同）奥野木順二、（同）犬竹紳晃▽取締役石原正人、反町理、矢延隆生、（執行役員）塚越裕爾、（国際局長）柾谷美奈▽取締役相談役 日枝久▽取締役 フジ・メディア・ホールディングス代表取締役社長金光修、産業経済新聞社特別顧問清原武彦、東宝代表取締役社長島谷能成、セントラルミュージック名誉会長三木明博、関西テレビ放送取締役相談役福井澄郎、東海テレビ放送代表取締役社長小島浩資、テレビ西日本代表取締役会長寺﨑一雄▽監査役 尾上規喜、和賀井隆、キッコーマン取締役名誉会長取締役会議長茂木友三郎、南直哉、早稲田大学名誉顧問奥島孝康

▽退任 常務清水賢治、取締役西渕憲司、同深水良輔