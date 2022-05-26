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産経新聞大阪本社人事1/1ページ

産経新聞大阪本社人事（６月２７日）兼編集局長　写真報道局長堀洋

日本工業新聞社人事（６月２７日）代表取締役社長　産経新聞社上席執行役員就任予定近藤真史▽取締役　産経新聞社執行役員就任予定総務本部長関根秀行▽退任　代表取締役社長鶴田東洋彦

産経広告社人事（６月２７日）取締役　産経新聞社上席執行役員就任予定東京メディア営業局長近藤豊和▽退任　取締役産経新聞社代表取締役社長就任予定近藤哲司

サンケイアイ人事（６月２７日）取締役会長（代表取締役社長）土橋誠志、代表取締役社長（専務）梅本祥二、取締役蜷川昭彦、秋田靖、産経新聞社取締役就任予定吉川達郎、高橋和利、九島一▽退任　取締役会長山岡忠彦、取締役近藤哲司、扇谷英典、柴山吉保、宮越俊光

産経新聞開発人事（６月２７日）取締役　産経新聞社東京販売局労政部長山内治一、吉川達郎▽退任　取締役小久保茂

産経新聞東京販売人事（６月２７日）代表取締役社長（産経新聞開発〈大阪〉代表取締役社長）須藤修、取締役吉川達郎、（代表取締役社長）金子研▽退任　取締役金野一郎

産経編集センター人事（６月２７日）代表取締役社長（産経新聞社大阪編集局長）島田耕、取締役（代表取締役社長）山根俊明▽退任　取締役産経新聞社常務就任予定菅野光章、田所謙一

産経新聞制作人事（６月２７日）代表取締役社長（取締役）山根俊明、取締役（代表取締役社長）田所謙一▽退任　取締役菅野光章、監査役吉金正人

産経新聞印刷人事（６月２７日）代表取締役社長（産経新聞社執行役員）内野広信▽退任　代表取締役社長寺塚良一、取締役扇谷英典、菅野光章、監査役吉金正人

産経新聞出版人事（６月２７日）専務取締役（産経新聞社新プロジェクト本部終活媒体担当部長）赤堀正卓、取締役（常務）大野隆弘、産経新聞社常務執行役員井口文彦▽退任　取締役乾正人


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