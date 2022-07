7月4日、クロスアルファの6.5号機『パチスロ犬夜叉』がホールデビュー。6.5号機は同一有利区間内で吸い込んだ分+2400枚の放出が可能となったわけだが、一撃でどれほどの出玉を見せてくれたのだろうか?

■6.5号機『パチスロ犬夜叉』スペック

ベースは約33.6G、純増約1.8枚のATと約5.0枚の擬似ボーナス連チャンで出玉を増やすタイプ。

通常時は規定ゲーム数消化で前兆「妖対峙」に移行し、バトル勝利で約50枚獲得の「四魂ボーナス」に当選、消化中のレア役や消化後のCZ「鉄砕牙チャンス」のカットイン演出成功でAT突入。また、通常時のレア役から特殊高確「月下ステージ」に行って「魍魎丸バトル」に勝つとAT直行となる。

AT「ブッた斬りSRUSH」は初期20 or 30 or 40G +αで、約1/12.8という高確率で擬似ボーナスを抽選しており、主な契機は同色ベル2連。擬似ボーナスは初期50 or 100 or 200枚で、消化中は差枚数上乗せやATのゲーム数ホールド、上乗せ抽選などが行われる。さらに、「ボーナス+1」システムを採用し、同一AT内での当選2回目はボーナス2個、3回目はボーナス3個……と、最大8個まで増えていく仕様。

AT終了時は期待度約50%の引き戻しゾーン「ブッた斬りZONE」に行くパターンも存在。しかも、ATで1000枚以上獲得した場合は必ず「ブッた斬りZONE」となるため、さらなる出玉の積み上げに期待できる。

設定1のコイン単価は約3.6円と言われており、かなりの荒波台と予想されるがホールでの活躍はどうだったのか? 導入直後の評価・感想・実戦報告をまとめてみた。

■万枚報告多数!

ホールのデータやネット上の評価、Twitterの報告などを見ると、導入初日から「万枚」という言葉が散見された。擬似ボーナス中にATを引き延ばすチャンスがあるため、「ボーナス+1」システムで個数が増えると、「終わる気がしない」状態になるという。しかも、吸い込んだ分+2400枚出せるだけでなく、AT抜け後の引き戻しゾーンが強いのも本機の特徴。400Gで当たってからの一撃4000枚や、完走直後の引き戻しで一撃5300枚といった記録も発見。誰もが「終わった」と思っていたパチスロだが、ネット上では「犬夜叉で始まった」と評価するユーザーが多く見受けられた。

■低設定での誤爆も期待できる!?

ホール関係者のTwitterによると、低設定でも4000~5000枚クラスの出玉や万枚が放出されたと報告されている。従来の6号機のグラフは、低設定だと右肩下がり、高設定だと右肩上がりの単調なものになりがちだったが、本機は凄まじい荒れ方を見せており、ネット上のユーザーから「夢がある」とか「ゴッドかよ」と評されている。だが、誰もが数千枚出せるかというと、そんな都合のいい話はあるはずもなく……。

■吸い込みも凄い

初当たりが重かったり、ATに擬似ボが上手く絡まなかったりすると、1000~2000枚ほど吸い込まれる事態も起こり得るようだ。通常時は約33.6Gという低ベースであり、ATだけでは1ゲームあたり約1.8枚しか増えない。低設定でもチャンスがある荒波台だけに、その波に飲み込まれることも一応覚悟しておいた方がいいだろう。

2400枚突破どころか、一撃5000枚やトータル万枚など、本当に5号機「ゴッド」のような出玉を叩き出している『パチスロ犬夜叉』。多くのスロッターが口にしているように、本機から再びパチスロが始まりそうである。

