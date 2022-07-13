都市の中心部の地価が高騰しすぎて、その周辺部に人口が流出してくる状態を指す。真ん中の空白地帯がその名の由来。昭和３０年代から東京や大阪を中心に増え始め、近年は地方の４０万人都市でも「駅前空洞化」などの現象が見られる。高度経済成長後期、東京都心部から周辺の神奈川、埼玉、千葉などにどんどん人口が流出した。

私が横浜市に「流出」した昭和５１（１９７６）年、低山を開発した市の郊外地域に移住したが、その人口増加の流れに対し、小学校、中学校などのインフラが間に合わず、中学１年時は１６クラス、校舎を潰し、プレハブの増設で教室を確保するありさまだった（いわゆる団塊ジュニアの世代ではない）。

この年の主な事件は、「鹿児島市で五つ子誕生」「ロッキード事件」「映画俳優が小型飛行機で児玉誉士夫宅に突入し死亡」「『四畳半襖の下張』がワイセツ文書で有罪判決（野坂昭如）」「三木おろし表面化、党内抗争に発展」「核拡散防止条約、参議院本会議で批准承認を可決」「新自由クラブ結成」「東京地検、田中角栄前首相逮捕」「ソ連のミグ２５戦闘機（操縦士ベレンコ中尉）、函館空港に強行着陸」「鬼頭史郎京都地裁判事補・ニセ電話事件が表面化」「山形県酒田市で大火」「福田赳夫内閣成立」など。