コロナ禍もなんとなく一旦終息へ向かう中、今年は記録的な円安もあってか海外の大物アーティストが多数日本へとやってくる! 早くも完売続出のようだが、まだ席を取れるアーティストも! 海外アーティストに精通する韓国エンタメライターの田名部知子さんと海外エンタメレポーターの山咲こむぎさんが、彼らの魅力と最新チケット入手難易度を教えてくれました。世界クラスのパフォーマンスを見に行くチャンスです!

●レディー・ガガ(36才)

9月3〜4日 埼玉ベルーナドーム(西武ドーム)

総動員数7万人(概算)

一番高いチケットは「VIP席=10万円」

チケットのレア度:★★★★

8年ぶりとなる来日公演。新アルバム「クロマティカ」を引っさげたツアーで、「Poker Face」「Born This Way」はもちろん、現在大ヒット公開中の映画『トップガン マーヴェリック』の主題歌「Hold My Hand」など、誰もが知っているヒット曲のオンパレードで構成。「アイシテマス、トーキョー」と何度も日本愛を伝える場面もあった。本ツアーはアジアでは日本のみの開催でアジア圏からもファンが殺到、追加席も発売されたが瞬く間にソールドアウトとなった。(山咲)

●ブルーノ・マーズ(37才)

10月22〜23日 京セラドーム大阪 、10月26〜27日 東京ドーム、10月30日 東京ドーム(追加公演)

総動員数27万5000人(概算)

一番高いチケットは「VIP SS席=12万8000円」

チケットのレア度:★★★★★

自身初のドームツアー。4年半ぶりの来日で、大阪での公演は実に8年ぶりとなる。ソロデビューシングルの「Just the Way You Are」から「The Lazy Song」「Runaway Baby」などヒット曲満載で、ノリノリなライブになること間違いなし!

チケットの種類は最大9種類(東京9種類、大阪6種類)と価格帯が幅広いが、販売開始後即ソールドアウト。争奪戦に敗れたファンたちの嘆きに応えて追加公演が発表されたが、こちらも完売の見通し。(山咲)