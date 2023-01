バブルガム結成40周年　ブラザー・コーンが語った相棒トムとの本当の関係「売れて互いの野心が表に」1/2ページ

ブラザートムとの関係を語ったコーン

結成40周年を迎える男性デュオのバブルガム・ブラザーズ。ブラザー・コーンさんは、67歳となった今も精力的にソロで音楽を続けている。平成、令和と歌い継がれる名曲『WON’T BE LONG』のレコーディング秘話、そして役者の道へと進んだ相棒・トムさんとの本当の関係についてコーンさんが語った。

* * *

『WON’T BE LONG』は6枚目のアルバム『BORN TO BE FUNKY「ファンキーで行こう!!」』のなかの1曲で、先行シングルとして1990年にリリースしました。歌っているのは僕1人。トムは「オリオリオリオ」などと合いの手を入れながら踊るだけ。なぜかというと、実はたまたま。レコーディングのとき、いつもトムと「これはオレが2番歌うから、トムは1番ね」「じゃあコーンちゃん、これは1番歌ってよ。オレが2番歌うから」という感じで振り分けながら録っていて、トムが1人で歌っている曲もあるんです。

で、『WON’T BE LONG』のボーカル録りのときは、どっちがどう歌うか決めないまま、トムがパチンコに行ったまま帰ってこなかったんです。

とりあえずオレ1人で録って、あとでトムに確認したら「それでいいよ」ということだったので、そのままの音を使うことになりました。そして、次のシングルをどうするかというレコード会社の会議のとき、7人満場一致で『WON’T BE LONG』が選ばれた……ということだったのです。でも、その後、移籍したユニバーサルミュージックで『WON’T BE LONG~Roots~』を出したときは、トムが2番を歌っているんですよ。

◆ブラザー・トムとの出会い、そしてバブルガム結成

トムと出会ったのは、25、26歳の頃。新宿の飲み屋で出会ってすぐ、音楽の話やなんかで意気投合し、トムの家に泊まったりして毎日一緒に遊んでいました。トムも音楽をやっててピアノが弾けたので「じゃあ一緒にやろうよ」ってことに。2人ともアメリカの2人組のコメディアン、ブルース・ブラザーズの映画『ブルース・ブラザーズ』が大好きだったから、「ああいうのをやろうよ」ってバブルガム・ブラザーズを結成したんです。

新宿御苑のショーパブ「昆」でしゃべりと歌を披露したら、すごい人気になっちゃって、新宿の有名なライブハウス「ルイード」からスカウトされました。「ルイード」のステージは、多くのミュージシャンが勉強のために見に来ていたらしくて、久保田利伸や、後に『THE BLUE HEARTS』で世に出た甲本ヒロト、老舗芸能事務所・田辺エージェンシーの社長らが来ていたそうです。話題になって、2年連続超満員の記録を打ち立てたんですよ。