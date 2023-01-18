地方競馬全国協会（ＮＡＲ）は１７日、『ＮＡＲグランプリ２０２２』の表彰馬、表彰者を発表し、年度代表馬には交流重賞２勝を含む重賞３勝をあげたイグナイターが選出された。表彰式は２月１６日に都内で関係者のみで実施される。





【受賞馬】

◎年度代表馬＝イグナイター（兵庫・新子雅司厩舎、牡４歳）

◎２歳最優秀牡馬＝ヒーローコール（浦和・小久保智厩舎）

◎２歳最優秀牝馬＝メイドイットマム（船橋・石井勝男厩舎）

◎３歳最優秀牡馬＝シルトプレ（ホッカイドウ・米川昇厩舎）

◎３歳最優秀牝馬＝スピーディキック（浦和・藤原智行厩舎）

◎４歳以上最優秀牡馬＝イグナイター

◎４歳以上最優秀牝馬＝サルサディオーネ（大井・堀千亜樹厩舎、牝８歳）

◎ばんえい最優秀馬＝メジロゴーリキ（松井浩文厩舎、牡８歳）

◎最優秀短距離馬＝イグナイター

◎最優秀ターフ馬＝該当馬なし

◎ダートグレード競走特別賞馬＝ショウナンナデシコ（栗東・須貝尚介厩舎、牝５歳）

◎特別表彰馬＝オメガパフューム（栗東・安田翔伍厩舎、牡７歳）

【受賞者】

◎最優秀勝利回数調教師賞＝打越勇児（高知）

◎最優秀賞金収得調教師賞＝小久保智（浦和）

◎最優秀勝率調教師賞＝保利良平（兵庫）

◎殊勲調教師賞＝該当なし

◎最優秀勝利回数騎手賞＝吉村智洋（兵庫）

◎最優秀賞金収得騎手賞＝矢野貴之（大井）

◎最優秀勝率騎手賞＝宮川実（高知）

◎殊勲騎手賞＝該当なし

◎優秀新人騎手賞＝塚本征吾（愛知）

◎優秀女性騎手賞＝宮下瞳（愛知）

◎ベストフェアプレイ賞＝岡部誠（愛知）

◎特別賞＝佐々木竹見氏、戸部尚実（愛知）