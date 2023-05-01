トップ政治・国際芸能スポーツ経済・マネーライフ健活手帖レジャー連載一覧特集一覧ランキング
続々登場！艶グラドルポストセブン「国際・社会」ポストセブン「芸能」ぴいぷる露ウクライナ侵攻ゲームZBAT!競馬
  1. トップ
  2. 政治・国際
  3. 国内

産経新聞東京本社人事1/1ページ

産経新聞東京本社人事（１日）

【組織変更】

編集局ＷＥＢ編集室および整理部を廃止し、編集局内にメディア編成本部を新設する。メディア編成本部内にデジタル報道部、編成部、デザイン部を設ける。

兼デジタルビジネス本部企画業務統括　同本部企画管理部長田島要▽編集局次長＜編成統括＞（整理部長）新村俊武▽ウェブ編成統括（大阪編集局編集長）豊川雄之▽兼編集局次長　政治部長兼世論調査室長大谷次郎▽メディア編成本部長（大阪編集局編集長）宇田川尊志▽デジタル報道部長（大阪編集局ｗｅｂ編集室長）内海俊彦▽デジタル報道部長＜企画担当＞（ＷＥＢ編集室企画担当部長）上野嘉之▽編成部長（整理部長）米山明、阪本武史▽編成部長（ＷＥＢ編集室編成担当部長）柿内公輔▽デザイン部長（整理部長＜デザイン担当＞）冨松志朗▽メディア営業局業務編成センター広告審査室長＜部次長＞（クロスメディア本部クロスメディア２部）勝田剛平

産経新聞大阪本社人事（１日）

【組織変更】

総合企画室を事業開発室に改称する。編集局内のｗｅｂ編集室を廃止し、整理部を編成部に改称する。

事業開発室長兼同室開発担当部長　田井東一宏▽同室部長　田中伸治▽同室企画担当部長　広瀬一雄▽編集局編集長（経済部編集委員）松岡達郎▽兼編集長　社会部長兼科学部長牧野克也▽編集局次長兼編成部長＜統括＞　中村晃之▽編成部長＜デザイン担当＞　鮫島有紀子▽編成部長　菅野和義、上林徹▽和歌山支局長（地方部次長）山口淳也▽舞鶴支局長（大津支局次長）橋本亮

産経編集センター人事（１日）

センター長兼企画部長兼校閲部長（産経新聞東京本社編集局整理部長）一万田充哉


zakスペシャル

ランキング

  1. ゼレンスキー大統領〝反攻宣言〟「まもなく重要な戦闘が始まる」クリミア半島で大規模火災　ロシア軍周辺の足並み乱れ…主力部隊が撤退危機

  2. 【マンション業界の秘密】中国のマンション在庫が「４００万戸」！？　背景に膨大な不良債権、総額はとんでもない水準に　歩み始めた衰退の軌道

  3. 三田寛子「57才、プールでホルターネック水着姿も」夫を忘れて「おひとりさま沖縄旅行」の意味深

  4. エンゼルス・大谷翔平、７号〝ロフテッド弾〟　滞空時間は今季メジャー最長、重力無視の高弾道　１７連戦締め、チーム連敗を「２」でストップ

  5. 阪神に「スタメン捕手問題」再燃　梅野隆太郎が復帰した途端、連勝「３」でストップ　今季も確立には至らないのか

  6. ビル・ゲイツ氏、ジェフ・ベゾス氏などが「夢のエネルギー」核融合に巨額投資　日中が技術で先行、２兆円で前進　首相の決断は

  7. 中曽根さんを首相にした！？　長嶋さん家主秘話

  8. 思わずご飯食べる手を止めた水卜麻美アナ　日テレ「ＺＩＰ！」で涙目になりながら２口目に“緊急事態”発生

  9. 水卜麻美アナ、ワイプ画面からにじみ出る〝お肉愛〟「ＺＩＰ！」でのＶＴＲに「へえ～」「うわ～」と感嘆の声

  10. 空席の安倍派新会長　５月決定にこだわらず　自民・萩生田政調会長「皆さんが納得できる人を選ばねばならない」