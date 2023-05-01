産経新聞東京本社人事（１日）

【組織変更】

編集局ＷＥＢ編集室および整理部を廃止し、編集局内にメディア編成本部を新設する。メディア編成本部内にデジタル報道部、編成部、デザイン部を設ける。

兼デジタルビジネス本部企画業務統括 同本部企画管理部長田島要▽編集局次長＜編成統括＞（整理部長）新村俊武▽ウェブ編成統括（大阪編集局編集長）豊川雄之▽兼編集局次長 政治部長兼世論調査室長大谷次郎▽メディア編成本部長（大阪編集局編集長）宇田川尊志▽デジタル報道部長（大阪編集局ｗｅｂ編集室長）内海俊彦▽デジタル報道部長＜企画担当＞（ＷＥＢ編集室企画担当部長）上野嘉之▽編成部長（整理部長）米山明、阪本武史▽編成部長（ＷＥＢ編集室編成担当部長）柿内公輔▽デザイン部長（整理部長＜デザイン担当＞）冨松志朗▽メディア営業局業務編成センター広告審査室長＜部次長＞（クロスメディア本部クロスメディア２部）勝田剛平

産経新聞大阪本社人事（１日）

【組織変更】

総合企画室を事業開発室に改称する。編集局内のｗｅｂ編集室を廃止し、整理部を編成部に改称する。

事業開発室長兼同室開発担当部長 田井東一宏▽同室部長 田中伸治▽同室企画担当部長 広瀬一雄▽編集局編集長（経済部編集委員）松岡達郎▽兼編集長 社会部長兼科学部長牧野克也▽編集局次長兼編成部長＜統括＞ 中村晃之▽編成部長＜デザイン担当＞ 鮫島有紀子▽編成部長 菅野和義、上林徹▽和歌山支局長（地方部次長）山口淳也▽舞鶴支局長（大津支局次長）橋本亮

産経編集センター人事（１日）

センター長兼企画部長兼校閲部長（産経新聞東京本社編集局整理部長）一万田充哉



