外務省の夏の定期人事異動には際立ったポイントがあった。

８月１０日付発令の同人事の概要は以下の通り。外務事務次官・岡野正敬（前官房副長官補兼国家安全保障局次長＝１９８７年入省）、外務審議官（政治担当）・船越健裕（前アジア大洋州局長＝８８年）、官房副長官補兼国家安全保障局次長・市川恵一（前総合外交政策局長＝８９年）、総合外交政策局長・河邉賢裕（前北米局長＝９１年）、アジア大洋州局長・鯰博行（前経済局長＝８９年）、北米局長・有馬裕（前アジア大洋州局南部アジア部長＝９１年）、経済局長・片平聡（前国際法局参事官＝９２年）。尚、小野啓一経済担当外務審議官（８８年）は留任。

注目される主要国大使人事は次の通り。駐米大使・山田重夫（前政治担当外務審議官＝８６年）、駐露大使・武藤顕（外務省研修所長＝８５年）、駐韓大使・水嶋光一（駐イスラエル大使＝８５年）。山田、水嶋両氏は在外発令になるので大使着任は１１月中旬頃だ。

今回人事の最大のポイントは、７月中旬頃まで次期次官は岡野、山田両氏のいずれかなので、霞が関だけでなく永田町でも予想が割れたことだ。

春頃には森健良前次官（８３年）の駐米大使転出が有力視されたが、５月の広島Ｇ７サミット後に同氏が「家庭の事情」で海外勤務を辞退する経緯もあったという。