岸田首相

今年４～６月期の国内総生産（ＧＤＰ）は実質で前期比１・５％増、年率換算で６・０％増と３四半期連続プラス成長となった。今回は一般のエコノミスト予想を超える大幅増だった。

今期実質ＧＤＰの内訳（年率換算）は民間消費２・１％減、住宅投資７・７％増、設備投資０・１％増、政府消費０・４％増、公共投資５・０％増、輸出１３・６％増、輸入１６・２％減だった。内需がマイナス１・２ポイント、外需がプラス７・２ポイントの寄与度だった。内需の不振を外需で補った形だ。

民間消費はＧＤＰの大部分を占めるので、その動向のカギを握るが、対前期比でみると、２０２２年１～３月期が１・１％減の後、４～６月期が１・８％増、７～９月期が０・０％減、１０～１２月期が０・２％増、今年１～３月期が０・６％増となっていた。今４～６月期は行動制限のないポストコロナで増加すると期待されていたが、０・５％減とまた低下してしまった。

住宅投資は２２年７～９月期まで５四半期連続のマイナスで低迷。１０～１２月期に０・９％増とプラスに転じ、今年１～３月期に０・７％増の後、４～６月期は１・９％増と底打ち感がある。ただし今期の設備投資は０・０％と横ばいで力強さに欠けている。政府消費は０・１％増、公共投資も１・２％増と政府部門は頑張ったが、民間部門がいまいちで、国内需要は０・３％減とふるわなかった。

一方、輸出は３・２％増、輸入は４・３％減と、外需（輸入のマイナスはＧＤＰ増加要因）は今期のＧＤＰを１・５％まで引き上げた。完全に外需主導のＧＤＰだった。

ともあれ、ＧＤＰ実額は実質年換算で５６０・７兆円とコロナ前のピークである１９年７～９月期の５５７・４兆円を超え過去最高となった。