産経新聞社役員人事

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産経新聞社は２２日開いた取締役会で役員人事を内定した。６月２２日に開催する株主総会と取締役会で正式決定する。

代表取締役会長 熊坂●（＝隆の生の上に一）光▽代表取締役社長 飯塚浩彦▽常務 総括、グループ政策・東京関連会社担当近藤哲司▽常務 大阪代表、大阪関連会社担当片山雅文▽取締役相談役 太田英昭▽取締役 営業統括、総合メディアビジネス担当、オリンピック・パラリンピック・スポーツ戦略担当松本肇▽取締役 論説・正論・夕刊フジ担当、夕刊フジ代表小林毅▽取締役 販売担当、東京販売局長扇谷英典▽取締役 デジタル担当、編集・サンケイスポーツ・知的財産担当鳥居洋介▽取締役 事業・新規ビジネス担当谷口正晃▽取締役 総括補佐、総務・経理・制作・情報システム担当菅野光章▽取締役相談役 フジ・メディア・ホールディングス取締役相談役日枝久▽常勤監査役 八木康雄▽監査役 樫山幸夫▽監査役 フジ・メディア・ホールディングス代表取締役会長嘉納修治▽監査役 サンケイビル取締役相談役日●（＝弁のムが立）秀行

▽退任 取締役副社長斎藤勉、常務鶴田東洋彦

斎藤氏は論説顧問、鶴田氏はサンケイ総合印刷代表取締役社長に就任予定。

産経新聞社人事（７月１日）

執行役員 サンケイスポーツ代表吉川達郎、西部代表鈴木裕一、統合編集戦略担当兼東京編集局長（執行役員統合編集戦略担当兼大阪編集局長）井口文彦、経営企画室長（総務本部長）羽成哲郎、経理本部長近藤真史

産経新聞東京本社人事（７月１日）

総務本部長（大阪編集局編集長）五嶋清▽知財センター本部長兼オリンピック・パラリンピック・スポーツ総合戦略室長（総合メディア戦略室長兼オリンピック・パラリンピック・スポーツ総合戦略室長）山根俊明▽論説委員長（執行役員東京編集局長）乾正人▽写真報道局長（知財センター本部長）藤原重信▽正論調査室長（編集局総務）有元隆志▽対外情報発信室長（執行役員夕刊フジ代表）勅使川原豊▽メディア営業局長（正論調査室長）近藤豊和▽総合メディア戦略室長（メディア営業局長）納幸一郎▽サンケイスポーツ営業局長（総合メディア戦略室次長）猪野英樹

産経新聞大阪本社人事（７月１日）

大阪代表補佐（写真報道局長）内野広信▽編集局長（編集企画室長兼編集局編集長）安東義隆▽写真報道局長（編集局総務兼編集管理部長）堀川晶伸

日本工業新聞社役員人事

フジサンケイビジネスアイを発行する日本工業新聞社は２２日開いた取締役会で役員人事を内定した。６月２２日に開催する株主総会と取締役会で正式決定する。

代表取締役社長 上坂徹▽取締役 大阪代表両金史素▽取締役 統括篠原令広▽取締役 産経新聞社代表取締役社長飯塚浩彦▽取締役編集担当 産経新聞社東京編集局経済本部長吉田憲司▽取締役 産経新聞社執行役員経営企画室長就任予定羽成哲郎＝新任▽監査役 産経新聞社執行役員経理本部長就任予定近藤真史＝新任

▽退任 取締役植野伸治、監査役谷口正晃

日本工業新聞社人事（７月１日）

執行役員 業務推進本部長原憲広、販売・企画開発本部長赤石英治、営業・事業本部長荒井一則