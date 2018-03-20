ＡＫＢ、５２ｎｄシングルのセンターは小栗有以！第１０回ＡＫＢ選抜総選挙は世界が対象！ （1/2ページ）

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アイドルグループ「ＡＫＢ４８」の５２枚目のシングル（タイトル未定）詳細が１９日、動画配信サービス「ＳＨＯＷＲＯＯＭ」で発表された。選抜メンバーを決める会議を生中継するという初の試みのなか、注目のセンターにはチーム８の小栗有以（１６）が初めて選ばれた。このシングルには６月１６日に開票されるＡＫＢ４８選抜総選挙の投票シリアルナンバーカードが付く。また今年で１０回目となる選抜総選挙は国内６（ＡＫＢ４８、ＳＫＥ４８、ＮＭＢ４８、ＨＫＴ４８、ＮＧＴ４８、ＳＴＵ４８）に加え、海外３グループ（ＪＫＴ４８、ＢＮＫ４８、ＴＰＥ４８）も対象となることも発表された。

同シングルの選抜メンバーは２８人。その顔ぶれは次の通り。

横山由依（ＡＫＢ４８ ＴｅａｍＡ）、山本彩（ＮＭＢ４８ ＴｅａｍＮ）、 宮脇咲良（ＨＫＴ４８ ＴｅａｍＫＩＶ）、小栗有以（ＡＫＢ４８ Ｔｅａｍ８）、松井珠理奈（ＳＫＥ４８ ＴｅａｍＳ）、指原莉乃（ＨＫＴ４８ ＴｅａｍＨ）、柏木由紀（ＡＫＢ４８ ＴｅａｍＢ／ＮＧＴ４８ ＴｅａｍＮＩＩＩ兼任）、小嶋真子（ＡＫＢ４８ Ｔｅａｍ４）、高橋朱里（ＡＫＢ４８ Ｔｅａｍ４）、 須田亜香里（ＳＫＥ４８ ＴｅａｍＥ）、向井地美音（ＡＫＢ４８ ＴｅａｍＫ）、岡田奈々（ＡＫＢ４８ Ｔｅａｍ４／ＳＴＵ４８兼任）、荻野由佳（ＮＧＴ４８ ＴｅａｍＮＩＩＩ）、白間美瑠（ＮＭＢ４８ ＴｅａｍＭ）、村山彩希（ＡＫＢ４８ Ｔｅａｍ４）、中井りか（ＮＧＴ４８ ＴｅａｍＮＩＩＩ）、加藤玲奈（ＡＫＢ４８ ＴｅａｍＢ）、岡部麟（ＡＫＢ４８ Ｔｅａｍ８）、吉田朱里（ＮＭＢ４８ ＴｅａｍＭ）、瀧野由美子（ＳＴＵ４８）、込山榛香（ＡＫＢ４８ Ｔｅａｍ４）、松岡はな（ＨＫＴ４８ ＴｅａｍＴＩＩ）、山本彩加（ＮＭＢ４８ ＴｅａｍＮ）、福岡聖菜（ＡＫＢ４８ ＴｅａｍＢ）、山内瑞葵（ＡＫＢ４８ １６期生）、久保怜音（ＡＫＢ４８ ＴｅａｍＫ）、矢吹奈子（ＨＫＴ４８ ＴｅａｍＨ）、小畑優奈（ＳＫＥ４８ ＴｅａｍＫＩＩ）※福岡、山内、矢吹は初選抜