「ウルトラセブン落語＆トークライブ」 柳家喬太郎、モロボシ・ダン、アンヌ隊員も登場 ９月１６日開催
夕刊フジは９月１６日、「ウルトラセブン落語＆トークライブ」（企画協力・円谷プロダクション）を東京・神保町の日本教育会館・一ツ橋ホール（千代田区一ツ橋２の６の２）で開催します。午後１時開演。
落語界きってのウルトラマンフリークである柳家喬太郎、柳家喬之助の落語に加え、特撮ドラマ「ウルトラセブン」で主人公、モロボシ・ダンを演じた森次晃嗣、友里アンヌを演じたひし美ゆり子をゲストに迎えてのスペシャルトークをお届けします。
チケットは全席指定で前売り３５００円、当日４０００円。一般発売は２２日から。
【購入方法（１）】チケットぴあｈｔｔｐ：／／ｐｉａ．ｊｐ／ｔ（Ｐコード６３９－４６１）
【購入方法（２）】カンフェティｈｔｔｐ：／／ｃｏｎｆｅｔｔｉ-ｗｅｂ．ｃｏｍ（フリーダイヤル０１２０・２４０・５４０、平日午前１０時～午後６時）※携帯電話からは（電）０３・６２２８・１６３０
【購入方法（３）】Ｔｉｃｋｅｔｓ Ｔｏｄａｙ各店舗（問い合わせ（電）０３・６２２８・１０６２、平日午前１０時～午後６時）
【購入方法（４）】夕刊フジ（ＦＡＸ０３・３２４２・５７６０、メールｉｎｆｏ-ｙｕｋａｎｆｕｊｉ＠ｓａｎｋｅｉ．ｃｏ．ｊｐ）※希望枚数、〒、住所、氏名、（電）を明記
【問い合わせ】夕刊フジ新規事業推進室（（電）０３・３２７０・４６８９、平日午前１０時～午後５時）