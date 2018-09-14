「第二回鶴瓶 鉄瓶親子会 東京公演」１０月１９日、東京・中野で開催



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夕刊フジは１０月１９日、東京都中野区・なかのＺＥＲＯ小ホール（ＪＲ、東京メトロ東西線中野駅南口から徒歩７分）で「第二回鶴瓶 鉄瓶親子会 東京公演」を開催します。

上方落語の人気と実力を兼ね備え多くの人を魅了する笑福亭鶴瓶、鶴瓶の弟子で若手成長株の一人、笑福亭鉄瓶が共演する落語会です。開場１８時３０分、開演１９時。チケットは全席指定、前売り３５００円（税込み）。

【購入方法（１）】チケットぴあ（Ｐコード４８８－２３４）ｈｔｔｐ：／／ｐｉａ．ｊｐ／ｔ

【購入方法（２）】カンフェティ（フリーダイヤル０１２０・２４０・５４０、１０～１８時）ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｏｎｆｅｔｔｉ－ｗｅｂ．ｃｏｍ／

【購入方法（３）】Ｔｉｃｋｅｔｓ Ｔｏｄａｙ（店頭販売）渋谷、銀座、表参道、浅草、新宿、新宿観光案内所、東京タワー、秋葉原、丸の内東京シティアイ、京急ＴＩＣ品川、京都タワー、心斎橋、道頓堀の各店舗（発券手数料無料）ｈｔｔｐ：／／ｔｉｃｋｅｔｓｔｏｄａｙ．ｊｐ／ｊａ／ｂｏｏｔｈｓ／

【問い合わせ】夕刊フジ新規事業推進室（（電）０３・３２７０・４６８９、平日１０～１７時）