【2022年最新】光回線おすすめ10選！比較方法や選び方も解説

NURO光 for マンションは、マンションタイプに特化したNURO光のサービスです。月額料金は2,090円~2,750円 (税込)で、マンションの利用人数によって変動します。

NURO光 for マンションのおすすめのプロバイダ

NURO光 for マンションはSo−net光のプロバイダに当たるため、選べるのはNURO光 for マンションの一択のみとなっています。マンションタイプに特化したサービスで、キャッシュバックキャンペーンも随時開催しているので、お得に光回線を使いたいならNURO光 for マンションもおすすめです。