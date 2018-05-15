【永田町・霞が関インサイド】マクロン大統領歓迎の晩餐会で判明 トランプ氏は「票とカネ」利の人 （1/2ページ）

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ドナルド・トランプ米大統領は、実に理解しやすい人物である。

筆者の手元に１枚のリストがある。少し前のことだが、トランプ氏は４月２４日、国賓として迎えたフランスのエマニュエル・マクロン大統領歓迎の公式晩餐（ばんさん）会を主催した。以下は、ホワイトハウスのイースト・ルームで開かれた晩餐会招待客９５人のリストである。

主賓はトランプ氏、メラニア同夫人、マクロン氏、ブリジット同夫人、ジョン・ロバーツ米最高裁判事夫妻、マイク・ペンス米副大統領夫妻の８人。

政治家は、ライアン下院議長夫妻、ケイシー上院議員夫妻、マッカーシー下院院内総務夫妻、レページ・メーン州知事夫妻ら１４人。

トランプ政権から、ケリー大統領首席補佐官夫妻、ボルトン大統領補佐官（国家安全保障担当）夫妻、クドロー国家経済会議委員長夫妻、ポンペオ中央情報局（ＣＩＡ）長官（当時）夫妻、クシュナー大統領上級顧問＝イバンカ大統領補佐官夫妻、サンダース大統領報道官夫妻、サリバン国務長官代行（当時）、マクコート駐仏大使など。

マクロン政権からは、パルリ国防相、ルメール財務相、ベルベ司法相、カオン上院議員、プーガ将軍（安全保障政策顧問）など１３人。

興味深いのは、米側の実業家と著名人の出席者である。特にビジネス・エグゼクティブが際立っている。