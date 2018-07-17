「親と子のアウトドアキャンプ」参加者募集 ８月２７日～２８日、陸上自衛隊・朝霞駐屯地

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陸上自衛隊の協力による「親と子のアウトドアキャンプ」を東京・朝霞駐屯地で開催します。天幕（テント）設営や救命救急講習、自衛隊ヘリコプターの体験搭乗などを予定しています。夏休みの思い出にご家族でご参加ください。

【日時】平成３０年８月２７日（月）～２８日（火）、午前１１時～翌日午後２時解散予定、１泊２日

【場所】陸上自衛隊・朝霞駐屯地

【集合】現地集合（東武東上線和光市駅下車徒歩約２０分ほか）

【食事】昼食２、夕食１、朝食１

【宿泊】天幕（２家族４人）

【入浴】駐屯地隊員浴場

【参加資格】日本国籍を有する両親や祖父母などの保護者と子（小学１年生～高校３年生）

【募集人数】最大２０組４０人（先着順、定員になり次第締め切り）

【参加費】親子１組１万８５００円（税込）。※親の追加は１人８０００円、子供の追加は１人６０００円（税込）。※現地までの交通費は各自負担

【申し込み】〒、住所、参加者全員の氏名（ふりがなも）、年齢、子供の学年・性別、血液型、親の職業、連絡先（自宅と携帯電話の両方）、参加方法（電車か車）、車参加者は車両情報（車種、色、ナンバー）を必ず明記し、はがき応募は〒１００－８１６０（住所不要）夕刊フジ広告部「親と子のアウトドアキャンプ」係。ファクス応募は０３・３２４２・５７６０。Ｅメール応募はｉｎｆｏ－ｙｕｋａｎｆｕｊｉ＠ｓａｎｋｅｉ．ｃｏ．ｊｐまで。

【主催】夕刊フジ

【後援】産経新聞、サンケイスポーツ

【協力】陸上自衛隊陸上幕僚監部広報室、東部方面総監部広報室、第１師団司令部広報室、第１施設大隊（朝霞駐屯地）

【問い合わせ】夕刊フジ広告部（電）０３・３２７０・４６８９（平日午前１０時～午後５時）