関東大学リーグ戦最終戦結果 日大がリーグ戦５連覇 ボクシング （1/2ページ）
第７１回関東大学ボクシングリーグ戦最終戦が１４日、都内の後楽園ホールで行われた。
１部リーグは駒大が中大に６対３、東農大が拓大に７対２で勝利した。日大が東洋大に６対３で勝利して優勝、５連覇を達成した。
２部リーグは日体大が明大に５対２、慶大が立大に４対３で勝利した。法大が平国大に５対２で勝利して優勝、入替戦出場へと駒を進めた。
入替戦は７月２１日に一橋大学で開催される。
今季も全試合、リーグ戦が映像配信プラットフォームＦＲＥＳＨ！ｂｙ Ｃｙｂｅｒａｇｅｎｔのチャンネル「アマチュアボクシングＴＶ」にて全試合・中継された。映像はアーカイブされ、いつでも視聴できる。（岩崎仁）
・アマチュアボクシングＴＶ https://abemafresh.tv/JAPAN-AMATEUR-BOXING
・関東連盟三賞
最優秀選手賞 東洋大１年 堤駿斗（習志野・全日本Ｂ級王者）
技能賞 日大４年 鈴木稔弘（駿台学園・全日本Ｗ級１位）
敢闘賞 駒大１年 完山隼輔（西宮香風・高校Ｂ級１位）
・ボクシングマガジンが贈る階級賞
ＬＦ級 拓大３年 重岡優大（開新・全日本ＬＦ級２位）
Ｆ級 日大３年 飯村樹輝弥（日出・全日本Ｆ級６位）
Ｂ級 日大３年 金子虎旦（日出・全日本Ｂ級４位）
Ｌ級 東洋大３年 木村蓮太朗（飛龍・全日本Ｌ級１位）
Ｌ級 東農大４年 森坂嵐（奈良朱雀・全日本Ｌ級王者）
ＬＷ級 日大４年 鈴木稔弘（駿台学園・全日本Ｗ級１位）
Ｗ級 日大２年 石灘隆哉（享栄・全日本Ｗ級８位）
Ｍ級 拓大３年 梅村錬（江南義塾盛岡・全日本Ｍ級３位）
・２部リーグ 優秀選手賞 平国大４年 矢代博斗（花咲徳栄）