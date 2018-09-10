夕刊フジ「ペアゴルフ大会２０１８」参加者募集 千葉県勝浦市、勝浦東急ゴルフコース １１月２２日開催
夕刊フジでは、男女ペアで競う「ペアゴルフ大会２０１８」を１１月２２日（木）に、勝浦東急ゴルフコース（千葉県勝浦市）で開催します。賞品は、地元勝浦の海の幸やゴルフ用品など多数用意。ご夫婦や親子、カップル、友達同士など、皆さまのご参加をお待しております。
【開催日】１１月２２日（木）
【会場】勝浦東急ゴルフコース（ＪＲ外房線勝浦駅下車・クラブバスで約２０分）
【競技方法】１８ホールストロークプレー、新ペリア方式。ペアのネットトータルスコアで順位決定
【参加料】男女ペア１組２万６０００円（プレー代、パーティー代、保険代、賞品代、税込み）※ただし朝・昼食、売店購入費、ゴルフ利用税除く
【募集人数】５０組１００人（先着順、定員になり次第締め切り）
【申し込み】参加ペア全員の〒、住所、氏名（ふりがな）、生年月日、電話番号、前日および当日の宿泊希望の有無（１泊朝食付き８２００円・税込み）、来場方法（電車か車）を明記のうえ、ファクス：０３・３２４２・５７６０、メール：info-yukanfuji@sankei.co.jp、はがき：〒１００－８１６０ 夕刊フジ広告部「ペアゴルフ大会」係へ。
問い合わせは夕刊フジ広告部 （電）０３・３２７０・４６８９（平日午前１０時～午後５時）