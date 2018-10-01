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富岡製糸場にほど近い群馬県富岡市の「妙義カントリークラブ」は１９８６年開場の丘陵コースだ。上信越自動車道・松井田妙義ＩＣから８キロにあり、大型宿泊施設「妙義グリーンホテル＆テラス」が隣接している。マネジャーの荻野寛太さん（３４）に魅力を聞いた。

－－コースの特徴は？

「日本三大奇勝のひとつ、妙義山をコースのどこからでも一望でき、夏は涼しく、冬は暖かい絶好の環境を誇ります。広大な敷地に展開する変化に富んだ１８ホールは、風光明媚で、戦略性に優れた本格的チャンピオンコースです。フラットでフェアウエーが広く、シニア、女性、ビギナー誰でも楽しめます」

－－レストランの名物メニューは？

「『上州もち豚の陶板焼き』です。群馬県産もち豚を使用し、お客様に親しまれています。レストランからも、扇状に広がるコースと妙義山が一望できるので、景観とともに料理をご堪能いただけます」

－－おすすめのプランは？

「宿泊パックプランがお得です。１泊３食１ラウンドで１万４６１０円～２万２７８０円（入湯税別途）。金額などお気軽にお問合わせください」